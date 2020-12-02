Последняя в 2020 году партия автобусов поступила в Нижний Новгород Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Новая партия автобусов поступила в Нижний Новгород. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В Нижний Новгород прибыли 14 новых автобусов на газомоторном топливе.

"Это последняя партия, которая была закуплена для региона в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта (прим. - в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина) "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году. Сейчас транспорт передан на обслуживание МП "Нижегородпассажиравтотранс", - сказал Глеб Никитин.

Они будут курсировать по двум социальным маршрутам областного центра: А-72 "Микрорайон Верхние Печеры - Автовокзал "Щербинки" и А-10 "Улица Дубравная - Московское шоссе".

"Перед нами стоит важная задача по обновлению подвижного состава. Мы постепенно двигаемся в данном направлении. В предыдущие три года за счет областного бюджета уже был закуплен 581 автобус. Теперь приобрести транспорт можно и в рамках национального проекта. Для региона это большое подспорье", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 100 таких автобусов было приобретено в 2018 году; 200 новых автобусов на газомоторном топливе поступили в Нижний Новгород в 2019 году; и 84 единицы в этом году (с учетом поставки в ноябре и декабре этого года).

В целом по области за три года был приобретен 581 новый автобус с учетом Дзержинска и Арзамаса.

В этом году нижегородские автобусы вышли и выйдут на следующие маршруты: А-43, А-48, А-72 и А-10.