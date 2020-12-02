Еще 19 новых автобусов на газомоторном топливе поступило в Нижний Новгород Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Еще 19 новых автобусов на газомоторном топливе поступило в Нижний Новгород. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Низкопольные автобусы оборудованы антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием, приспособлены для перевозки маломобильных граждан, пенсионеров и детей. В них оборудовано специальное место для крепления инвалидных колясок и для собаки-поводыря.

Автобусы будут использоваться на следующих социальных маршрутах областного центра: А-72 "Микрорайон Верхние Печеры - Автовокзал "Щербинки" и А-10 "Улица Дубравная - Московское шоссе".

В ноябре этого году Нижнему Новгороду уже был передан 51 новый автобус. Они распределены по двум маршрутам: 22 единицы транспорта сейчас курсируют по маршруту А-43, еще 29 единиц — по маршруту А-48.

Низкопольные автобусы будет обслуживать МП "Нижегородпассажиравтотранс".

"Мы продолжаем обновление подвижного состава. Весь транспорт, который поступает в регион, работает на газомоторном топливе и отличается хорошими техническими характеристиками. Автобусы комфортны и безопасны для перевозки пассажиров. До конца года в рамках национального проекта ожидаем поставки еще 14 таких же автобусов", — отметил Глеб Никитин.

Напомним, 100 автобусов было приобретено в 2018 году; 200 новых автобусов на газомоторном топливе поступили в Нижний Новгород в 2019 году; и на данный момент 70 единиц - в этом году. В целом по области за три года был приобретен 581 новый автобус с учетом Дзержинска и Арзамаса.

Автобусы были закуплены в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что новые газовые заправки планируется построить в Нижегородской области. В течение трёх лет в регионе планируется построить порядка 26 новых газозаправочных станций.

Напомним также, что программа обновления автопарка предусматривает предоставление субсидии в размере 60% от начальной стоимости транспортного средства. Оставшиеся 40% будут оплачиваться за счет средств бюджета области по схеме финансовой аренды (лизинга) в последующие 5 лет. Стоимость приобретаемых автобусов составляет 12 млн рублей за единицу. Исходя из субсидии в 7,2 млн рублей на один автобус, на покупку всей партии планируется получить из федерации 367,2 млн рублей. Оставшаяся часть оплаты, с учетом лизингового удорожания и обязательного страхования автобусов, составит 409,8 млн рублей на 5 лет за счет регионального бюджета и средств предприятия.