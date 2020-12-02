Второй павильон Нижегородской ярмарки сдадут в 2021 году Общество

Проект здания Фото: Бюро Горшунова ГОРА

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Второй павильон Нижегородской ярмарки планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ярмарки.

По информации, на сегодняшний день павильон готов на 95%. Возведены стены, залит пол, завершены кровельные работы, идет монтаж инженерных сетей и внутренняя отделка.

Первоначально планировалось, что новый павильон будет сдан осенью 2020 года. Однако, в связи со второй волной пандемии сроки его сдачи сдвинулись.

"Из-за обострившейся эпидемиологической ситуации и увеличения сроков поставок необходимых материалов сроки сдачи пришлось перенести. Кроме того, на объекте для выполнения требований Роспотребнадзора, соблюдения социальной дистанции и предотвращения распространения коронавирусной инфекции работает меньшее количество людей", - объяснили причины отставания от плана в пресс-службе Нижегородской ярмарки.

Здание строится по концепции "Бюро Горшунова ГОРА" на месте бывшего котлована. Оно примыкает к первому выставочному павильону, построенному на ярмарке этой весной.

Павильон планируется одноэтажным, прямоугольной формы с закруглением в местах примыкания к существующему павильону. Концепция предполагает создание динамичного фасада с поворачивающимися вертикальными элементами, которые бы создавали иллюзию движения фасада при изменении точки обзора зрителя.

Напомним также, что архитектурное бюро "Megabudka" представило итоговую концепцию благоустройства территории Нижегородской ярмарки в рамках программы #Среда800, которая предполагает в том числе развитие территории перед новыми павильонами.