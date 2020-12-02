Платные парковки откроются в Нижнем Новгороде в январе Бизнес

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Платные парковки откроются в Нижнем Новгороде в январе. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения".

На данный момент будут задействованы три территории: пл. Революции у дома №7, пл. Горького у домов №1 и №2 и на ул. Ковалихинской у дома №8 (Центр международной торговли).

С 1 января парковки начнут работать в тестовом режиме, без взимания платы; с 22 января парковки закрытого типа станут платными.

Размер оплаты за 1 час составляет 60 рублей.

Ранее сообщалось, что парковки будут платными в период с 08:00 до 21:00, только в будние дни. В случае если парковка оборудована шлагбаумом, то плата взимается круглосуточно.

Пользователь парковки обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку оплатить место.

По истечении оплаченного времени допускается бесплатное пользование парковкой в течение 10 минут (льготное время).

Оплата за пользование парковками осуществляется за 1 час, 1 месяц, 3 месяца, 1 год размещение транспортного средства на парковке.

Как отметили специалисты центра, создание парковок, предоставляемых на платной основе, снизит нагрузку на городские улицы, упорядочит парковки, повысит безопасность дорожного движения.

Почасовая оплата за размещение транспортного средства на парковке осуществляется с использованием следующих способов: через паркомат, расположенный вблизи парковки; с помощью банковских карт или парковочных (транспортных) карт, действующих на территории Нижнего Новгорода; через личный кабинет пользователя на портале единого парковочного пространства города; через мобильное приложение или по смс.

Напомним, проект реализуется через концессионное соглашение между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "МегаФон".