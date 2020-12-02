Нижегородская администрация опубликовала порядок внесения платы за парковки Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородская администрация опубликовала порядок внесения платы за пользование парковками. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии.

Парковки будут платными в период с 08:00 до 21:00, только в будние дни.

В случае если парковка оборудована шлагбаумом, то плата взимается круглосуточно.

Пользователь парковки обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку оплатить место.

По истечении оплаченного времени допускается бесплатное пользование парковкой в течение 10 минут (льготное время).

Оплата за пользование парковками осуществляется за 1 час, 1 месяц, 3 месяца, 1 год размещение транспортного средства на парковке. Какой именно будет оплата – в постановлении не уточняется.

Почасовая оплата за размещение транспортного средства на парковке осуществляется с использованием следующих способов: через паркомат, расположенный вблизи парковки; с помощью банковских карт или парковочных (транспортных) карт, действующих на территории Нижнего Новгорода; через личный кабинет пользователя на портале единого парковочного пространства города; через мобильное приложение или по смс.

Ранее сообщалось, что сеть платных парковок в Нижнем Новгороде начнет работать в тестовом режиме не в октябре этого года, как планировалось ранее, а в середине ноября.

Также предполагалось, что тестовая работа сети платных парковок в Нижнем Новгороде завершится к концу 2020 года, после чего парковки начнут работать в полноценном формате. Во время тестовой эксплуатации пользоваться парковочными местами можно будет бесплатно.

Напомним, проект реализуется через концессионное соглашение между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "МегаФон".

В соответствии с условиями концессии инвестор обязуется спроектировать и создать систему платных парковочных мест вдоль улично-дорожной сети, а также реконструировать муниципальные помещения на улице Бринского и оборудовать там городской центр управления парковками.

Планируется, что в городе будет создано не менее 7 400 паковочных мест. Концессионер также обеспечит круглосуточную работу парковок. По условиям соглашения на парковках будут предусмотрены места для льготной категории граждан.

Добавим, что зачисление платы за пользование будет производиться на специальный счет ПАО "МегаФон" в Самарском отделении Поволжского банка ПАО "Сбербанк".

Концессионная плата считается зачисленной в доход бюджета Нижнего Новгорода с момента совершения кредитными организациями операции по зачислению концессионной платы от предоставления парковок на счет Управления Федерального казначейства по Нижегородской области.