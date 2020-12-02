Площадь Минина частично перекроют из-за "Горьковской ёлки" до середины января Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Площадь Минина частично перекроют в связи с проведением фестиваля "Горьковская ёлка". Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения вводятся с 7 утра 23 декабря до конца дня 14 января и, традиционно, будут действовать на участке от Верхневолжской набережной до улицы Варварской, по улице Минина (на участке от площади Минина до улицы Пискунова), по улице Ульянова (на участке от площади Минина до улицы Пискунова), по Георгиевскому съезду, Верхневолжской набережной (на участке от площади Минина до улицы Пискунова).

Кроме того, с 23:00 31 декабря и до 01:00 1 января движение транспорта будет временно прекращено по Нижневолжской набережной (на участке от Георгиевского съезда до улицы Широкой).

Парковка на этих участках будет запрещена.

Напомним, новогодний фестиваль "Горьковская елка" стартует 25 декабря. Гостям фестиваля будет предложен формат развлечений под названием "Дорога новогоднего чуда".

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