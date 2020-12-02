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Общество

Жильцам расселенного дома в Сормове спустя год не дали новые квартиры

23 декабря 2020 10:22  [91] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Жильцам расселенного дома в Сормове спустя год так и не дали новые квартиры. Об этом сообщили в прокуратуре региона со ссылкой на районную прокуратуру.

В ходе проверки по обращению нижегородки стало известно, что постановлением администрации Нижнего Новгорода в ноябре 2015 года установлен срок отселения и сноса многоквартирного дома № 2 (литер А) по ул.Беломорской до 30 декабря 2019 года.

В сентябре 2019 года администрация издала постановление об изъятии земельного участка и помещений в указанном многоквартирном доме.

Вместе с тем, в нарушение требований жилищного законодательства, жилые помещения для расселения жителей двух квартир администрация по-прежнему не выделила.

По результатам проведенной проверки, прокуратура района внесла представление об устранении выявленных нарушений в адрес главы Нижнего Новгорода.

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