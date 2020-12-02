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Общество

Дворникам Московского района выплатили долги по зарплате

24 декабря 2020 14:15  [66] Общество

Дворникам Московского района выплатили долги по зарплате. Об этом сообщили в Госинспекции труда в Нижегородской области.

Ранее прокурорской проверкой было установлено, что ООО "Мой район-НН" неоднократно допускало нарушения сроков выплаты заработной платы 53 работникам. Руководитель организации получил прокурорское представление.

В Госинспекции пояснили, что после их проверки "Мой район-НН" выплатил зарплату за октябрь 2020 года 59 работникам и аванс за ноябрь в полном объеме (только 1 декабря).

Также с уволенными работниками был произведен окончательный расчет.

По результатам надзора директор ООО "Мой район-НН" оштрафован на 10 тысяч рублей, на юридическое лицо ООО "Мой район-НН" наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, дворникам Канавинского района недавно выплатили зарплату после прокурорской проверки.

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