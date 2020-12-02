Реставрация Никольского храма завершилась в Нижегородском кремле Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реставрация Никольского домового храма при манеже, который является объектом культурного наследия, завершилась в Нижегородском кремле. Об этом сообщается на сайте Нижегородской епархии.



На алтарной апсиде (выступе) и фасадах храма были установлены мозаичные иконы: святителя Николая Чудотворца, архангелов Михаила и Гавриила, святого великомученика Георгия Победоносца и святого князя Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода.



Также в восстановленном храме расписаны стены и своды, установлены иконостас и киоты с иконами. Роспись выполнена в стиле русского модерна XIX века, а иконостас - в русском стиле XVII-XVIII веков.



"Работы по внутреннему убранству храма полностью закончены – уже висят паникадило и светильники, стоит церковная лавка. Осталось только развесить лампадки и расставить утварь", – рассказал руководитель епархиальной иконописной мастерской "Ковчег" Алексей Анциферов.



В ближайшее время храм освятит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.



Напомним, что колокола освятили для Никольского храма в сентябре.



Восстановление храма проводится в преддверии 800-летия города. Ранее агентство рассказывало о том, что Никольскую церковь в военном манеже нижегородского Кремля планировалось отреставрировать к 2021 году.



СПРАВКА:



Здание манежа построено в 1841 году, хотя первый его проект выполнен еще в 1825-1826 гг. (по указу императора Александра I о размещении в кремле нижегородского карабинерского полка). По фиксационному плану города 1853 г. манеж имеет прямоугольный план, короткой стороной обращенный к речному склону. С постройкой манежа завершилось формирование архитектурного ансамбля юго-западной части кремля.



В 1860-е гг. здание манежа было передано нижегородской военной гимназии (Аракчеевский кадетский корпус).



В 1885 г. к середине восточного фасада манежа была пристроена домовая Никольская церковь с двумя колокольнями.



В 1901-1904 гг. в манеже по инициативе Максима Горького устраивались новогодние елки для "самых обездоленных" детей.



В советское время манеж использовался как депо и гараж. В 1929 г. здание было перестроено под трамвайное депо, к восточному фасаду был пристроен двухэтажный корпус. В 1969 г. в здании размещен гараж для администрации и склады.