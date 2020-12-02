Новогодние елки для одаренных детей и сирот пройдут в Нижегородской области Культура и отдых

Новогодние представления для одаренных детей и детей-сирот пройдут в Нижегородской области 28 и 29 декабря. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Детей приглашают в Театр юного зрителя на премьеру новогодней музыкальной сказки "Тот самый подарок".

В елках примут участие 800 детей, среди которых сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся кадетских школ и классов, участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" и школьники, проявившие выдающиеся способности в 2020 году в направлениях "Наука", "Искусство" и "Спорт".

Организаторами мероприятия выступает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области совместно с ГБУ ДО "Региональный центр выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи "Вега".

С наступающим Новым годом детей поздравят министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин и начальник ВВПОД "Юнармия" Никита Нагорный.