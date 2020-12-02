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Культура и отдых

Дед Мороз будет поздравлять и угощать сладкими подарками нижегородцев в парке Пушкина

25 декабря 2020 12:26  [107] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дед Мороз будет поздравлять и угощать сладкими подарками нижегородцев в парке им. А.С. Пушкина. Как рассказали в пресс-службе администрации, 29 декабря в 14:00 стартует предновогодняя праздничная акция под названием "Новогодний звонок близким".

Молодежь Советского района выйдет на улицу вместе с Дедом Морозом и предложит прохожим позвонить своим близким: родителям, бабушкам, дедушкам или просто дальним родственникам и поздравить их с наступающим праздником. Дед Мороз угостит сладким подарком каждого позвонившего.

"Мы так редко звоним своим родственникам. Бывает, не набираем их номер телефона неделями, а они ждут нашего звонка. Особенно нашим бабушкам и дедушкам очень одиноко, ведь им рекомендовано не выходить из дома в период пандемии. С помощью этой акции мы решили поддержать своих близких и порадовать их поздравлениями", - рассказали активисты Молодежного совета.

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