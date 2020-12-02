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Общество

Жильцов дома № 87 по ул. Березовской в Нижнем Новгороде временно разместили в ближайшей школе

26 декабря 2020 12:30  [39] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Для эвакуированных жильцов дома №87 по ул.Березовской в Нижнем Новгороде организовали пункт временного размещения в школе №178. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Пострадавшие доставляются в пункт временного размещения. Также к дому прибыло два автобуса для обогрева людей, организовано питание.

В ближайшее время состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода. Сейчас специалисты строительной организации осматривают жилой дом и оценивают его состояние.

Напомним, сообщение о пожаре в одной из квартир на шестом этаже дома поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 9:14. В течение часа спасатели эвакуировали жильцов данного подъезда и соседнего с ним. Тридцати двум людям, среди которых было семь детей, понадобилась помощь - их выводили в специальных масках для облегчения дыхания. В результате пожара погибла женщина.

В соцсетях сообщается, что причиной пожара может быть взрыв бытового газа. В МЧС информацию на данный момент не подтвердили. Но заявили, что визуальный осмотр дома показал - нарушений конструкций нет.

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, ЧП произошло, предположительно, при проведении строительных работ. 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному Минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода принять оперативные меры для оказания необходимой помощи жильцам дома №87 по ул.Березовской.

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