Глеб Никитин поручил оказать необходимую помощь жильцам дома №87 по ул.Березовской в Нижнем Новгороде

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному Минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода принять оперативные меры для оказания необходимой помощи жильцам дома №87 по ул.Березовской в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона
Согласно информации, на месте работают службы быстрого реагирования. Заместитель губернатора Дмитрий Краснов также выехал на место происшествия.
Предположительно, ЧП произошло при проведении строительных работ.
Напомним, сообщение о пожаре в одной из квартир на шестом этаже дома поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 9:14. В течение часа спасатели эвакуировали жильцов данного подъезда и соседнего с ним. Тридцати двум людям, среди которых было семь детей, понадобилась помощь - их выводили в специальных масках для облегчения дыхания. В результате пожара погибла женщина.
В соцсетях сообщается, что причиной пожара может быть взрыв бытового газа. В МЧС информацию на данный момент не подтвердили. Но заявили, что визуальный осмотр дома показал - нарушений конструкций нет.
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