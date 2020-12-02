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Происшествия

Газ и свет восстановлены в горевшем доме на ул. Березовской в Нижнем Новгороде

28 декабря 2020 14:30  [63] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Коммуникации восстановлены в доме № 87 на ул. Березовской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении ГОЧС.

В частности, восстановлено электро- и газоснабжение во всех квартирах, кроме той, где произошел пожар.

Напомним, жильцы дома начали возвращаться в свои квартиры вечером 26 декабря, пожар произошел утром того же дня. Исключение составили жильцы девяти квартир. Им, по запросу, предоставлено временное жилье. Квартиры, в которые жители временно не вернутся, взяты под охрану сотрудниками полиции.

Напомним, сообщение о пожаре в одной из квартир дома поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 9:14. В результате пожара погибла женщина.

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, ЧП произошло, предположительно, при проведении строительных работ. 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному Минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода принять оперативные меры для оказания необходимой помощи жильцам.

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