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Общество

Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

05 января 2021 14:36  [73] Общество

Еще 405 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 5 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было выявлено 482 новых случаев COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 72 190 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 990 (вчера - 6 072).

При этом уже 64 472 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 469 человек, а 18 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив общее количество смертей до 1728.

Напомним, более 69,8 тысяч жителей Нижегородской области заразились коронавирусной инфекцией в 2020 году.

Напомним также, что каждый месяц в указ о повышенной готовности вносятся изменения.

К примеру, все школы Нижегородской области переходят на обычный формат обучения после новогодних праздников, с 11 января.

Также 14 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о получении разрешения на открытие театров и концертных залов, но с жесткими ограничениями. В том числе, залы теперь могут быть заполнены только на 30%, антракты отменяются, буфеты и гардеробы должны быть закрыты. 

Через два дня, 16 ноября жителям Нижегородской области, которые являются владельцами сезонных абонементов, стали доступны просмотры спортивных матчей на стадионах. Глеб Никитин внес соответствующие изменения в указ.

2 декабря кафе и рестораны, размещенные на территории нижегородских вокзалов и аэропорту, получили разрешение на ночное обслуживание посетителей. Таким кафе можно продавать еду, но реализация алкоголя в ночное время запрещена.

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