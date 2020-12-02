Еще 464 человека заболели коронавирусом в Нижегородской области

Фото: стопкоронавирус.рф
За минувшие сутки в Нижегородской области зафиксировано 464 случая COVID-19.
По сведениям Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, 14 случаев завершились летальным исходом.
Выписаны в связи с выздоровлением 459 человек.
Напомним, более 69,8 тысяч жителей Нижегородской области заразились коронавирусной инфекцией в 2020 году.
Напомним также, что каждый месяц в указ о повышенной готовности вносятся изменения.
К примеру, все школы Нижегородской области переходят на обычный формат обучения после новогодних праздников, с 11 января.
Также 14 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о получении разрешения на открытие театров и концертных залов, но с жесткими ограничениями. В том числе, залы теперь могут быть заполнены только на 30%, антракты отменяются, буфеты и гардеробы должны быть закрыты.
Через два дня, 16 ноября жителям Нижегородской области, которые являются владельцами сезонных абонементов, стали доступны просмотры спортивных матчей на стадионах. Глеб Никитин внес соответствующие изменения в указ.
2 декабря кафе и рестораны, размещенные на территории нижегородских вокзалов и аэропорту, получили разрешение на ночное обслуживание посетителей. Таким кафе можно продавать еду, но реализация алкоголя в ночное время запрещена.
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