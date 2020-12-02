Озвучены новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 10 января Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 472 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 10 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным на 10 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 74 439 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 840. Коэффициент распространения инфекции составляет 0.97.

При этом уже 66 794 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписаны еще 453 человека, а 18 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 1 805.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 1 998 665 человек, в том числе за последние сутки протестированы 5 713 жителей.

Напомним, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова охарактеризовала эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в России как стабилизирующуюся. Глава ведомства пояснила, что сейчас отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19.

О стабилизации обстановки по коронавирусу в Нижегородской области также рассказывал губернатор региона Глеб Никитин в конце декабря 2020 года, когда объяснял, почему после новогодних каникул школьники вернутся на очный формат обучения.

"Мы проанализировали ситуацию вместе с представителями Роспотребнадзора. И цифры, и объективные показатели контроля позволяют сделать вывод о том, что ситуация с коронавирусом у нас стабилизировалась. Дополнительная загрузка коечного фонда не происходит на протяжении определенного периода", - сказал тогда губернатор Нижегородской области.

По данным регионального Минздрава, свободный коечный фонд на 10 января составляет 25% от общего объема.