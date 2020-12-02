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Бизнес

Технопарк в Выксе получит допсредства на развитие

11 января 2021 10:27  [165] Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Технопарк "Машиностроение" в Выксе получит допсредства в размере 250 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего на развитие промышленных технопарков в Нижегородской области выделено более 550 млн рублей. Речь идет о трех технопарках: на базе Группы ГАЗ, ЗАО "Дробмаш" (Выкса) и технопарке "Саров" (поселок Сатис Дивеевского района).

Технопарк "Машиностроение" на базе ЗАО "Дробмаш" был открыт в Выксе в 2019 году. Тогда технопарк получил субсидию в размере 253,2 млн рублей. Эти средства были направлены на покупку высокотехнологичного оборудования для единого центра коллективного пользования. Промышленный технопарк предусматривает производство горно-шахтного оборудования, оборудования для молочных хозяйств, а также выпуск специальных контейнеров и печей для газостатирования.

На территории ГАЗа планировалось реализовать проект "Электротранспорт", наладив производство инновационного электротранспорта ГАЗ и компонентов для него.

Существующий технопарк "Саров" подавал заявку на увеличение своих энергетических мощностей, что позволит резидентам технопарка развивать новые производства, а также даст возможность привлекать новые предприятия.

Технопарки создаются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов подчеркнул, что организация промышленных технопарков на территории региона позволяет малым и средним предприятиям эффективно развиваться, не затрачивая дополнительные ресурсы.

"Промышленные парки предоставляют малым и средним компаниям производственные площади, энергоресурсы и оборудование, помогают получить соинвестирование и оформить льготные займы на развитие производства. Предприниматели имеют возможность использовать все необходимые производственные мощности, не приобретая оборудование и не переплачивая за его постоянную аренду. На площадках технопарка организовано удобное распределение необходимой инфраструктуры", - рассказал Максим Черкасов.

Планируется, что к 2024 году резидентами этих трех промышленных технопарков станут 43 малых и средних предприятий. Это позволит открыть более 1 тысячи новых рабочих мест в регионе и привлечь дополнительные налоговые поступления в бюджет региона более чем на 1,5 млрд рублей.

Нацпроект разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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