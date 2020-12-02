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Общество

Нижегородцев предупреждают о чрезвычайных ситуациях из-за морозов

11 января 2021 12:12  [216] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за аномально-морозной погоды.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 12 по 16 января 2021 года в Нижнем Новгороде и области ожидается погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-19 градусов ниже климатической нормы. В МЧС добавили, что нормой в это время года является температура от -6º до -13º.

Из-за морозов прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных нагрузками на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования. Возможны случаи переохлаждения и обморожения среди населения.

Напомним, что на текущей неделе в Нижнем Новгороде ожидаются морозы до -31°. Такой холодной погоды не было в регионе с 2018 года. Метеорологи рассказали, что "январские морозы – это надолго" и объяснили причины этой аномалии.

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