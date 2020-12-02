Каждый десятый объект общепита в Нижегородской области нарушил режим при COVID-19 Бизнес

Каждый десятый объект общепита в Нижегородской области нарушил режим при COVID-19. Как сообщили в департаменте региональной безопасности, в новогодние праздники проверено 194 объекта развлекательной сферы.

Проверки были организованы в кафе, барах, ресторанах, магазинах, кинотеатрах, а также на катках. Выявлено 53 нарушения на 19 объектах. Таким образом, каждое десятое заведение нарушило новый режим работы.

Всего с 10 апреля 2020 года составлено более 290 тысяч протоколов. Общий размер назначенных штрафов составил 20 млн 177 тысяч рублей.

Напомним, ранее кафе и рестораны, размещенные на территории нижегородских вокзалов и аэропорта, получили разрешение на ночное обслуживание посетителей. Таким кафе можно продавать еду, но реализация алкоголя в ночное время запрещена.

В целом, в Нижегородской области действует запрет на посещение кафе и ресторанов после полуночи. Предприятия общепита с 00:00 до 06:00 должны работать только на вынос.