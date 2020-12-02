Нижегородские волонтеры пытаются установить личность погибшей женщины. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".
Ее тело нашли 9 января у дома № 34 по ул.Акимова Канавинского района.
Приметы: возраст 45-55 лет, волосы темно-русые с проседью, некоторые зубы отсутствуют.
Одета в черную куртку, футболку, темно-синее трико с белыми лампасами, обута в розовые кроссовки 40 размера.
Связаться с ПСО "Волонтер" можно по номеру: 291-51-51. Фото женщины размещено в официальной группе волонтеров ВКонтакте (18+).
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