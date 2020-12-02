Нижегородские волонтеры пытаются установить личность погибшей женщины Происшествия

Нижегородские волонтеры пытаются установить личность погибшей женщины. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

Ее тело нашли 9 января у дома № 34 по ул.Акимова Канавинского района.

Приметы: возраст 45-55 лет, волосы темно-русые с проседью, некоторые зубы отсутствуют.

Одета в черную куртку, футболку, темно-синее трико с белыми лампасами, обута в розовые кроссовки 40 размера.

Связаться с ПСО "Волонтер" можно по номеру: 291-51-51. Фото женщины размещено в официальной группе волонтеров ВКонтакте (18+).