Нижегородский архсовет рассмотрел варианты преобразования "Квартала 1833 года"

Фото:
Архитектурный совет при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области рассмотрел варианты преобразования "Квартала памяти 1833 года". Исторические дома находятся в границе улиц Решетниковская и Горького, а также переулка Гранитный.
Отметим, что в периметре этих улиц находятся несколько домов - это так называемый "Квартал памяти 1833 года" (Дом мещанина Иванова, ул. Горького, 139; Дома причта Петропавловской церкви, пер. Гранитный, 7 и 9; Дом купца Столярова, ул. Горького, 123 и музей Нижегородской Интеллигенции, ул. Горького, 127). Также на месте снесенного в 2018 году Сергеевского ремесленного училища перед парк-отелем "Кулибин" находится пустырь.
Речь идет о преобразовании всего квартала к 800-летию Нижнего Новгорода.
Разработчики концепции — ООО НПП "Архитектоника" и АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области".
Главный архитектор ООО НПП "Архитектоника", профессор ННГАСУ Александр Худин посчитал, что надо сохранить официальный памятник Дом Невзоровых (музей Нижегородской Интеллигенции по адресу: ул.Горького, 127), историческую застройку вдоль ул. Горького и создать музейный комплекс.
Также предложено включить новый буферный переходный элемент от старой застройки к новой и ввести поэтапное освоение территории:
1 этап — две временные открытые парковки на 82 и 84 автомобиля;
2 этап — постоянная парковка на 90 автомобилей и временная парковка на 84 автомобиля;
3 этап — две постоянные парковки суммарной вместимостью 189 автомобилей.
В квартале есть как жилые, так и расселенные дома.
"В результате создания общественного комплекса мы получаем дополнительные места приложения труда и досуга. Это учреждения досуга и отдыха, торговли и общепита на улице-бульваре, коворкинг площадью около 3 тысяч кв. м, музейный кластер с восстановленной исторической архитектурой, апартамент-отель площадью около 3 тысяч кв.м", - рассказал Александр Худин.
Он также предложил вариант с переносом в "Квартал памяти 1833 года" домов № 16а, 16б, 18 по ул. Новой с изменением линии застройки по ул. Горького (для организации третьей полосы движения) за счет сдвижки музея Нижегородской Интеллигенции на 5 метров. Дома на ул.Новой находятся в квартале церкви Трех Святителей.
Предварительные расходы на освоение данной территории составляют 2 млн 350 тысяч рублей.
Государственный эксперт министерства культуры России, начальник отдела историко-культурных исследований научно-исследовательского предприятия "Этнос" Алексей Давыдов высказался против переноса домов с ул. Новой в "Квартал памяти 1833 года".
Директор АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" Дарья Шорина предложила легкое, временное благоустройство, которое позволит открыть территорию и двигаться по всем направлениям.
"В квартале планируется почистить территорию и выполнить озеленение. На участке за синим забором планируется выполнить несколько прогулочных транзитов, площадки из деревянного настила, зафиксировать пятна застройки, выставить деревья в кадках, малые архитектурные формы, уличный периметр выполнить из брусчатки. Считаем, что озеленение должно носить мобильный характер. Предварительные расходы на освоение территории по данному варианту составляют 22 млн рублей", - рассказала она.
Свои мнения озвучили и другие участники архсовета.
"Данный квартал имеет исторические красные линии и наличие существующей красной линии неприемлемо, поскольку пропадает конфигурация квартала, теряется историческая застройка, сносятся уникальные объекты. Концепция Александра Худина более тактично относится к исторической застройке, характеристикам квартала. Плотность застройки необходимо уменьшить за домом Нижегородской Интеллигенции. По поводу краткосрочных перспектив поддерживаю вариант благоустройства, выполненный АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области", - считает кандидат исторических наук, госэксперт министерства культуры России Анна Давыдова.
"Для меня территория квартала 1833 года некий артефакт, чудом уцелевший в такой урбанизированной среде. Необходимо сохранить квартал. Если музейный квартал — это наше будущее, то фиксация того, что сейчас есть очень важна. Планы на будущее можно зафиксировать в благоустройстве, но я не исключаю и размещение парковки во временном варианте", - добавила председатель правления НРОООО "Союз Архитекторов России" Зоя Рюрикова.
В итоге было решено рекомендовать материалы концепции для дальнейшего проектирования при разработке проекта планировки и межевания этого квартала. Предложения по благоустройству части территории к 800-летию решено принять за основу, но доработать с учетом структурирования пешеходных связей и площадок, визуально повторяющих планировочную организацию территории, предложенную концепцией.
Напомним, выставка нижегородца Артема Филатова под названием "Обратно домой" работала в здании музея Нижегородской Интеллигенции в 2017 году. Выставка стала победителем государственной премии в области современного искусства "Инновация-2018".
В августе 2018 года сообщалось, что "Квартал памяти 1833 года" и музей Нижегородской Интеллигенции планировалось вывести за красные линии для сохранения данных объектов. Такая необходимость возникла ввиду того, что в июне 2013 года Гордума одобрила изменения в Генплан, позволяющие расширить ул. Горького за счет сокращения парка Кулибина с вырубкой 69 деревьев. С тех пор вопрос оставался нерешенным, дорога по-прежнему находится в так называемых "красных линиях".
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+