Нижегородский архсовет рассмотрел варианты преобразования "Квартала 1833 года" Общество

Фото: Артем Филатов

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Архитектурный совет при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области рассмотрел варианты преобразования "Квартала памяти 1833 года". Исторические дома находятся в границе улиц Решетниковская и Горького, а также переулка Гранитный.

Отметим, что в периметре этих улиц находятся несколько домов - это так называемый "Квартал памяти 1833 года" (Дом мещанина Иванова, ул. Горького, 139; Дома причта Петропавловской церкви, пер. Гранитный, 7 и 9; Дом купца Столярова, ул. Горького, 123 и музей Нижегородской Интеллигенции, ул. Горького, 127). Также на месте снесенного в 2018 году Сергеевского ремесленного училища перед парк-отелем "Кулибин" находится пустырь.

Речь идет о преобразовании всего квартала к 800-летию Нижнего Новгорода.

Разработчики концепции — ООО НПП "Архитектоника" и АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области".

Главный архитектор ООО НПП "Архитектоника", профессор ННГАСУ Александр Худин посчитал, что надо сохранить официальный памятник Дом Невзоровых (музей Нижегородской Интеллигенции по адресу: ул.Горького, 127), историческую застройку вдоль ул. Горького и создать музейный комплекс.

Также предложено включить новый буферный переходный элемент от старой застройки к новой и ввести поэтапное освоение территории:

1 этап — две временные открытые парковки на 82 и 84 автомобиля;

2 этап — постоянная парковка на 90 автомобилей и временная парковка на 84 автомобиля;

3 этап — две постоянные парковки суммарной вместимостью 189 автомобилей.

В квартале есть как жилые, так и расселенные дома.

"В результате создания общественного комплекса мы получаем дополнительные места приложения труда и досуга. Это учреждения досуга и отдыха, торговли и общепита на улице-бульваре, коворкинг площадью около 3 тысяч кв. м, музейный кластер с восстановленной исторической архитектурой, апартамент-отель площадью около 3 тысяч кв.м", - рассказал Александр Худин.

Он также предложил вариант с переносом в "Квартал памяти 1833 года" домов № 16а, 16б, 18 по ул. Новой с изменением линии застройки по ул. Горького (для организации третьей полосы движения) за счет сдвижки музея Нижегородской Интеллигенции на 5 метров. Дома на ул.Новой находятся в квартале церкви Трех Святителей.

Предварительные расходы на освоение данной территории составляют 2 млн 350 тысяч рублей.

Государственный эксперт министерства культуры России, начальник отдела историко-культурных исследований научно-исследовательского предприятия "Этнос" Алексей Давыдов высказался против переноса домов с ул. Новой в "Квартал памяти 1833 года".

Директор АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" Дарья Шорина предложила легкое, временное благоустройство, которое позволит открыть территорию и двигаться по всем направлениям.

"В квартале планируется почистить территорию и выполнить озеленение. На участке за синим забором планируется выполнить несколько прогулочных транзитов, площадки из деревянного настила, зафиксировать пятна застройки, выставить деревья в кадках, малые архитектурные формы, уличный периметр выполнить из брусчатки. Считаем, что озеленение должно носить мобильный характер. Предварительные расходы на освоение территории по данному варианту составляют 22 млн рублей", - рассказала она.

Свои мнения озвучили и другие участники архсовета.

"Данный квартал имеет исторические красные линии и наличие существующей красной линии неприемлемо, поскольку пропадает конфигурация квартала, теряется историческая застройка, сносятся уникальные объекты. Концепция Александра Худина более тактично относится к исторической застройке, характеристикам квартала. Плотность застройки необходимо уменьшить за домом Нижегородской Интеллигенции. По поводу краткосрочных перспектив поддерживаю вариант благоустройства, выполненный АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области", - считает кандидат исторических наук, госэксперт министерства культуры России Анна Давыдова.

"Для меня территория квартала 1833 года некий артефакт, чудом уцелевший в такой урбанизированной среде. Необходимо сохранить квартал. Если музейный квартал — это наше будущее, то фиксация того, что сейчас есть очень важна. Планы на будущее можно зафиксировать в благоустройстве, но я не исключаю и размещение парковки во временном варианте", - добавила председатель правления НРОООО "Союз Архитекторов России" Зоя Рюрикова.

В итоге было решено рекомендовать материалы концепции для дальнейшего проектирования при разработке проекта планировки и межевания этого квартала. Предложения по благоустройству части территории к 800-летию решено принять за основу, но доработать с учетом структурирования пешеходных связей и площадок, визуально повторяющих планировочную организацию территории, предложенную концепцией.

Напомним, выставка нижегородца Артема Филатова под названием "Обратно домой" работала в здании музея Нижегородской Интеллигенции в 2017 году. Выставка стала победителем государственной премии в области современного искусства "Инновация-2018".

В августе 2018 года сообщалось, что "Квартал памяти 1833 года" и музей Нижегородской Интеллигенции планировалось вывести за красные линии для сохранения данных объектов. Такая необходимость возникла ввиду того, что в июне 2013 года Гордума одобрила изменения в Генплан, позволяющие расширить ул. Горького за счет сокращения парка Кулибина с вырубкой 69 деревьев. С тех пор вопрос оставался нерешенным, дорога по-прежнему находится в так называемых "красных линиях".