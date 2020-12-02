Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
13 января 2021 12:22  [62] Уголовное дело завели на застройщика ЖК в Верхних Печерах
12 января 2021 18:07  [503] Опубликован проект нового ЖК в районе Мещерского озера
12 января 2021 18:06  [208] Банк "Открытие" предложил МСБ сервис электронной регистрации недвижимости
12 января 2021 16:54  [292] Банк "Открытие" создал дочернюю компанию для мезонинного финансирования
12 января 2021 15:10  [214] Прямой авиарейс Нижний Новгород – Волгоград начал действовать с 12 января
11 января 2021 15:13  [234] "Открытие Private Banking" проводит выставку работ молодых художников
11 января 2021 12:56  [414] Каждый десятый объект общепита в Нижегородской области нарушил режим при COVID-19
11 января 2021 10:27  [345] Технопарк в Выксе получит допсредства на развитие
08 января 2021 11:02  [497] Около 25 тыс. га земель Нижегородской области возвращено в сельхозоборот в 2020 году
05 января 2021 18:04  [987] Нижегородские предприятия привлекли 3 млрд рублей кредитных средств по программе поручительства в минувшем году
Бизнес

Уголовное дело завели на застройщика ЖК в Верхних Печерах

13 января 2021 12:22  [62] Бизнес

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Уголовное дело по факту мошенничества завели на застройщика ЖК в Верхних Печерах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 13 января 2020 года.

ООО "Вертикаль" строит дома на ул. Касьянова. Ранее были заключены договоры с дольщиками. При этом, в установленные сроки дом не был достроен и не был сдан. В настоящее время строительство не ведется.

Сейчас уголовное дело передано для расследования в следственную часть СУ УМВД России по Нижнему Новгороду.

В ходе обысков в офисах организации и по местам жительства должностных лиц ООО были изъяты документы, компьютеры и деньги. Расследование уголовного дела продолжается.

Максимальное наказание по статье "мошенничество" – 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Напомним, в декабре прошлого года Арбитражный суд Нижегородской области признал застройщика ЖК "Солнечный" - компанию "Вертикаль", банкротом.

ООО "Вертикаль" также возводило 25-этажный жилой дом "Гелиос", который раньше являлся частью ЖК "Солнечный", но сейчас это отдельный проект.

Застройщик прекратил строительство ЖК "Солнечный" в апреле 2020 года. В августе правительство Нижегородской области приняло решение о включении домов жилого комплекса в реестр проблемных объектов. В начале сентября перед застройщиком была поставлена задача возобновить работы в кратчайшие сроки.

СПРАВКА:

ООО "Вертикаль" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в ноябре 2011 года. Генеральный директор - Комаков Александр Сергеевич. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Размер уставного капитала 80,2 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph