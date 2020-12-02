Нижегородский центр занятости вновь открыт для личного приема

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Центры занятости населения региона, в том числе нижегородский, возобновили личный прием граждан. Решение принято в соответствии с указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пояснили в пресс-службе правительства.
Прием осуществляется по предварительной записи с обязательным соблюдением дистанции, при наличии масок и перчаток, либо при условии обработки рук дезинфицирующими средствами в случае отсутствия перчаток.
Более подробную информацию можно узнать на сайте https://czn.nnov.ru/ru/3/259/
Напомним, нижегородский центр занятости (ул. Рождественская, 24) временно был закрыт для личных приемов граждан со 2 ноября прошлого года.
Напомним также, что обновленный модельный центр занятости открылся в Сергачском районе в декабре прошлого года.
В целом, как отметили ранее специалисты службы занятости, рынок труда в регионе постепенноначал выходить из кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции: динамика признанных безработных идет на убыль, а снятых с учета безработных граждан, в том числе трудоустроенных пропорционально растет.
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