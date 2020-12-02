Нижегородский центр занятости вновь открыт для личного приема Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Центры занятости населения региона, в том числе нижегородский, возобновили личный прием граждан. Решение принято в соответствии с указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пояснили в пресс-службе правительства.

Прием осуществляется по предварительной записи с обязательным соблюдением дистанции, при наличии масок и перчаток, либо при условии обработки рук дезинфицирующими средствами в случае отсутствия перчаток.