Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
13 января 2021 16:04  [51] Воду отключат в 300 домах Сормовского района
13 января 2021 16:00  [25] Нижегородские полицейские задержали похитителя щенка из рук ребенка
13 января 2021 15:13  [98] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области
13 января 2021 14:02  [152] Работа над открытием саун при спортклубах ведется в Нижегородской области
13 января 2021 13:35  [167] Стало известно новое число заболевших COVID-19 нижегородцев по данным на 13 января
13 января 2021 12:55  [150] Нижегородский центр занятости вновь открыт для личного приема
13 января 2021 11:55  [212] Борский мост отремонтируют в Нижнем Новгороде
13 января 2021 11:24  [165] "В нижегородских СМИ трудятся яркие, талантливые, по-настоящему увлеченные своим делом люди", - Олег Лавричев
13 января 2021 11:16  [212] Проездные для нижегородских школьников и студентов стали бессрочными
13 января 2021 10:39  [192] Уральский завод подал иск на блогера из Дзержинска
Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области

13 января 2021 15:13  [98] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Вчера заболевших не было зарегистрировано в 32 муниципалитетах области.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 75 811 человек, из которых 32 991 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 42 820 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 8 294 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (5 409 человек), Советский (4 536), Канавинский (3 507), Сормовский (3 173), Московский (3 051), Приокский (2 525) и Нижегородский (2 496).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (6 076 заболевших жителей), Бор (4 120), Павловский (2 315), Балахнинский (2 184), Городецкий (1 939), Выксунский (1 862), Богородский (1 686), Кулебакский (1 383), Кстовский (1 271), Шатковский (1 216), Шахунский (1 128), Володарский (1 077), Лысковский (1 062) районы, а также Арзамас (1 020).

Напомним, что в 2020 году в Нижегородской области коронавирусной инфекцией заразились более 69,8 тысяч жителей.

Губернатор региона Глеб Никитин в конце декабря прошлого года рассказал о стабилизации обстановки с заболеваемостью COVID-19.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph