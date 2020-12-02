Еще четыре модельные библиотеки откроются в Нижегородской области в этом году Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Еще четыре модельные библиотеки откроются в Нижегородской области в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 13 января 2020 года.

Учреждения будут созданы на базе Центральных библиотек им. И.Н. Сахарова Арзамасского района, им. Ф.М. Достоевского Канавинского района Нижнего Новгорода, им. Н.Г. Туманова Краснобаковского района и Шатковского района.

Что касается итогов 2020 года, то более 77 тысяч читателей региона посетили библиотеки нового поколения, созданных по нацпроекту "Культура".

Среди лидеров – Центральная модельная библиотека Пильнинского района, детская модельная библиотека им. Ю. А. Гагарина в Дзержинске и детская модельная библиотека в Выксе.

В пресс-службе также отметили, что библиотеки набирают популярность среди жителей всех возрастов благодаря обновлению дизайна и книжного фонда, а также закупке мультимедийного и интерактивного оборудования.

Напомним, в конце прошлого года модельная библиотека открылась на базе центральной районной библиотеки в Ветлуге. Также центр интеллектуального чтения открыт при библиотеке Выксы.

Кроме того, нижегородская библиотека им.Ленина создала краеведческий интернет-портал об истории региона.

Нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента Владимира Путина.