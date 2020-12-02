"Коммунальщик" из Пильны почти 10 лет незаконно брал воду из скважин Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

МУП "Коммунальщик" из Пильны почти 10 лет незаконно брал воду из скважин. Как сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия, решением суда предприятие оштрафовано на 400 тысяч рублей за неисполнение постановления Росприроднадзора.

Основанием для привлечения предприятия к ответственности стал факт неуплаты штрафа по ранее вынесенному постановлению.

Специалисты Росприроднадзора установили, что МУП "Коммунальщик" 9,5 лет незаконно (без лицензии на право пользования недрами) осуществляло эксплуатацию пяти водозаборных скважин в Пильнинском районе, общее суточное водопотребление которых составляет более 3 тысяч м3/сутки.

Таким образом, предприятие нарушило закон РФ "О недрах".

Ранее сообщалось, что МУП обеспечивает водоснабжение восьми сельсоветов Пильнинского района (Языковского, Бортсурманского, Тенекаевского, Медянского, Можаров-Майданского, Деяновского, Большеадосовского, Курмышского). В безвозмездном пользовании по договорам аренды от 2010 года у него находится 33 водозаборные скважины.

Правомерность привлечения МУП "Коммунальщик" к штрафу 800 тысяч рублей подтвердил даже Арбитражный суд Нижегородской области. При этом он счел возможным снизить размер штрафа до 400 тысяч рублей. Однако "Коммунальщик" штраф не уплатил в установленные законом сроки.

В результате, за уклонение от уплаты штрафа, ему назначили еще один штраф в размере 400 тысяч рублей.

Пильнинский суд счел вину предприятия полностью доказанной. Решение суда не вступило в законную силу.

Вопрос находится на контроле Росприроднадзора.