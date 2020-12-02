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Общество

Реставратора Дома Павловой на Щелоковском хуторе проверит минкульт

14 января 2021 14:24  [88] Общество
Дом Павловой

Дом Павловой

Фото: с сайта hutor-museum.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реставратора Дома Павловой на Щелоковском хуторе (ООО "Зодчие Северо-Запада") ждет внеплановая проверка управления министерства культуры России по Центральному федеральному округу. Об этом сообщила градозащитница Анна Давыдова на своей странице в соцсети Facebook.

В официальном ответе, который она получила от управления, говорится о планах проверить работу компании с 4 по 17 февраля текущего года "с целью предотвращения нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности в области сохранения ОКН".

Напомним, подрядчик, выполняя реставрацию Дома Павловой, нарушил технологию работ. В отношении компании "Зодчие СевероЗапада" был составлен протокол об административном правонарушении, подрядчик получил штраф. Осенью дом был полностью разобран, с тех пор он находится в таком состоянии.

Ранее сообщалось, что реставрацию объекта культурного наследия продолжит субподрядчик. Подрядная организация "Зодчие Северо-Запада" заключила договор с компанией "Вологодские зодчие", которая продолжит выполнение работ.

Как пояснил в декабре глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, на реставрацию ОКН выделены федеральные средства, поэтому расторгать контракт с подрядчиком - "не лучший вариант". Согласно процедуре, в таком случае выделенные средства возвращаются в федеральный бюджет. Из-за этого подрядчика не поменяли, а нашли субподрядчика.

Добавим, что Дом Павловой является самым большим экспонатом музея. Здание было привезено на территорию музея еще в 1980-х годах из деревни Раково Ковернинского района. Его особенностью является принадлежность к типу домов-комплексов, редко встречающихся в Нижегородской области. Некоторые сцены из фильма "Сибирский цирюльник" (реж. Никита Михалков, 1998 год) снимали именно в этом доме. 

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