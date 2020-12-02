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Общество

ГИБДД поможет дорожникам расчищать снег в Нижнем Новгороде

14 января 2021 16:06  [93] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ГИБДД поможет дорожникам расчищать снег в Нижнем Новгороде. Такое поручение дал глава города Юрий Шалабаев сегодня, 14 января.

Инспекторы должны так организовать движение, чтобы помочь комбинированным машинам непрерывно чистить дороги в снегопад.

"Пытаемся делать максимум для того, чтобы улучшить дорожную обстановку. С раннего утра для расчистки дорог выведено максимальное количество спецтехники. На подъеме с Мызинского моста дежурит тягач для того, чтобы обеспечить в случае необходимости помощь забуксовавшим большегрузам", – сказал Юрий Шалабаев.

Он также добавил, что в таких условиях в первую очередь дорожники проводят расчистку магистралей, по которым ходит общественный транспорт.

Из-за снегопада сегодня утром была крайне сложная дорожная ситуация. Пробки оценивались в 9 баллов, произошло несколько аварий. Характер погоды существенно не изменится. Сегодня вечером, а также завтра весь день ожидается небольшой снег.

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