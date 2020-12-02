Пробки в Нижнем Новгороде достигли 9 баллов Общество

Фото: Яндекс.Пробки

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Пробки в Нижнем Новгороде достигли 9 баллов сегодня утром 14 января. По данным портала Яндекс.Пробки движение затруднено во всех районах города.

Зафиксировано несколько аварий, в том числе на Мызинском мосту, в районе Московского вокзала, около Канавинского моста и по ул.Горького.

Самая сложная дорожная ситуация по состоянию на 9 утра наблюдается на подъезде к Мызинскому мосту, по ул. Акимова, Должанской, Бетанкура, около стадиона, на Московском вокзале, на Казанском съезде, по ул.Белинского (на пересечении с ул.Ванеева), ул.Сусловой и ул.Родионова.

Напомним, накануне вечером МЧС предупреждало о чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть из-за метели, надвигающейся на Нижний Новгород.