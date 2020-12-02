Врачи напомнили нижегородцам о правилах в крещенские купания Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая напомнила жителям региона о правилах поведения в крещенские купания.

"Нужно очень осторожно подойти к данной процедуре. Прислушаться – во-первых, к самому себе, а во-вторых, к лечащему врачу. Многие граждане имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхо-легочной системы, сахарный диабет, воспалительные заболевания женских и мужских половых органов, к другим заболеваниям предрасположенность имеется", - отметила она, предложив им воздержаться от купаний.

Наталья Савицкая подчеркнула, что купаться нужно только в специально отведенном месте, которое было предварительно проверено и специально ограждено. Глубина воды не должна превышать 180 см. На месте обязательно должны дежурить спасатели.

"Необходимо в сумку положить правильный набор одежды: купальный костюм, резиновую шапочку, чтобы не намочить волосы, сменное теплое белье, широкое махровое полотенце, теплый махровый халат, толстые шерстяные носки и обувь не на резиновой подошве без шнуровки", - рассказала врач.

"Если мы спускаемся в прорубь, нужно разогреться. Необходимо сделать несколько упражнений. Можно махи руками и ногами, пару-тройку приседаний и наклонов. Только после этого заходим в воду очень осторожно, не спеша. Ни в коем случае нельзя нырять с головой или прыгать с разбегу. Пребывание в воде не должно превышать минуту, иначе это спровоцирует простудные заболевания и вызовет переохлаждение организма", - пояснила она.

Как только человек вышел из воды, ему необходимо накинуть халат и сделать несколько элементарных физических упражнений. Затем снять халат, обтереться теплым полотенцем и надеть сухое белье. После это можно выпить чай или другой безалкогольный напиток.

"Категорически запрещено употреблять алкоголь, поскольку он только создает иллюзию тепла. При этом нарушается периферическое кровоснабжение в организме. Тоже самое касается курения – оно нарушает периферический кровоток и может вызвать более глубокое переохлаждение", - предостерегла Наталья Савицкая.

Также она напомнила о неблагоприятной эпидемиологической обстановке.

"Не нужно контактировать с людьми – соблюдаем социальную дистанцию. Не рекомендуется собираться в группы. При появлении клинических симптомов – повышении температуры, боли и першении в горле, дискомфорте в ротоглотке, насморке, сухом кашле - нужно обращаться за медицинской помощью. Все признаки простудного заболевания являются маячком, чтобы вызвать лечащего врача", - заключила она.

Ранее администрация Нижнего Новгорода назвала водоемы, где будут организованы купели для крещенских купаний.

Напомним, что в Нижегородской области установлены специальные правила крещенских купаний во время пандемии коронавируса.