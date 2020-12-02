"Реализация 17 проектов по "Оздоровлению Волги" запланирована в 2021 году", - Глеб Никитин Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 16 января 2021 года с рабочим визитом посетил Бутурлинский район. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона проверил ход пусконаладочных работ на очистных сооружениях в Бутурлине.

До 2020 года здесь отсутствовали действующие очистные сооружения. Создание объекта было включено в федеральный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".

Сейчас в Бутурлине идут пусконаладочные работы, после завершения которых – в марте 2021 года - объект будет готов к приему хозяйственно-бытовых стоков.

"Очистные сооружения здесь будут обслуживать более 6 тысяч человек. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Экология" и входящему в его состав федеральному проекту "Оздоровление Волги". Наш регион – лидер по объему и темпам его реализации", - отметил Глеб Никитин.

Всего в 2020 году в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" завершилось строительство или реконструкция 15 объектов водоотведения в Ардатовском, Арзамасском, Павловском, Лысковском, Сосновском, Городецком районах, в г.о. Семеновский и г.о. Воротынский, в Выксе, на Бору и в Сарове. Почти 3,5 млрд рублей направили в Нижегородской области в 2020 году на реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги".

В 2021 году запланирована реализация 17 объектов, 9 из которых планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, 8 - в 2022-2023 годах.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

Напомним, очистные сооружения модернизировали в Выксе. Также очистные сооружения закрытого типа построили в Ворсме и в деревне Красная Слобода на Бору в декабре прошлого года.

Кроме того, новые сооружения появятся в деревнях Городецкого района в рамках нацпроекта.