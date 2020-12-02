Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 78 218 человек, из которых 33 647 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 44 571 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 8 776 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (5 487 человек), Советский (4 616), Канавинский (3 559), Сормовский (3 277), Московский (3 106), Нижегородский (2 566) и Приокский (2 560).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (6 229 заболевших жителей), Бор (4 296), Павловский (2 362), Балахнинский (2 255), Городецкий (1 961), Выксунский (1 951), Богородский (1 715), Кулебакский (1 455), Кстовский (1 323), Шатковский (1 250), Шахунский (1 223), Володарский (1 107), Лысковский (1 097) районы, а также Арзамас (1 055).

Напомним, что в 2020 году в Нижегородской области коронавирусной инфекцией заразились более 69,8 тысяч жителей.

Губернатор региона Глеб Никитин в конце декабря прошлого года рассказал о стабилизации обстановки с заболеваемостью COVID-19.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".