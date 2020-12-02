Нижегородских водителей автобусов будут штрафовать за высадку детей-безбилетников Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Водителей и кондукторов общественного транспорта Нижегородской области предложено штрафовать за высадку детей-безбилетников. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Соответствующие изменения в кодекс об административных правонарушениях обсудили депутаты комитета областного парламента на заседании 18 января.

Сам запрет на высадку безбилетных детей из общественного транспорта депутаты Законодательного собрания одобрили в феврале 2020 года. Закон был дополнен новой нормой, не допускающей высадку детей в возрасте до 16 лет, если это подвергает опасности их жизнь и здоровье.

В июне были утверждены конкретные случаи, при которых высадка детей, следующих в транспорте без сопровождения взрослого, не допускается. В частности, такими случаями являются морозная погода (ниже 20 градусов), высадка вне остановок общественного транспорта, а также вне границ населенных пунктов и высадка с 22:00 до 06:00 часов.

Между тем, меры административного наказания для нарушителей до сих пор не были определены. Сейчас депутаты предлагают установить штраф на водителя или кондуктора в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

"Изменения в Кодекс позволят определить меру ответственности работников транспорта в сложных погодных условиях. Недопустимо, когда складывается ситуация, угрожающая жизни и здоровью детей. Сегодня в законе прописаны варианты, при которых высадка безбилетного ребенка в мороз не допускается. Но за это нет штрафов. Данная норма будет стимулировать водителей и кондукторов соблюдать норму закона", - сказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.