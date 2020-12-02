Канавинский рынок продолжит работу в 2021 году
Проездные стали бессрочными
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На ул.Рождественской хотят возобновить работу трамваев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 января 2021 15:09  [57] Нижегородских водителей автобусов будут штрафовать за высадку детей-безбилетников
18 января 2021 14:47  [99] Улицу в центре Нижнего Новгорода частично перекроют до середины февраля
18 января 2021 14:43  [83] Более 14 км дороги Владимир-Муром-Арзамас отремонтируют в 2021 году
18 января 2021 14:31  [88] Нижегородцев вновь предупреждают вероятности ЧС из-за морозов
18 января 2021 14:06  [92] Трамвайное движение отсутствовало утром в Сормове из-за повреждения контактной сети
18 января 2021 13:53  [130] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области
18 января 2021 13:42  [168] Прокуроры-мошенники появились в Нижегородской области
18 января 2021 13:29  [112] ВТБ увеличивает лимиты на переводы через СБП
18 января 2021 13:16  [132] Пункты вакцинации от COVID-19 вне поликлиник хотят открыть в Нижегородской области
18 января 2021 13:10  [121] Контракт на реставрацию ОКН с угрозой обрушения заключен в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородских водителей автобусов будут штрафовать за высадку детей-безбилетников

18 января 2021 15:09  [57] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Водителей и кондукторов общественного транспорта Нижегородской области предложено штрафовать за высадку детей-безбилетников. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Соответствующие изменения в кодекс об административных правонарушениях обсудили депутаты комитета областного парламента на заседании 18 января.

Сам запрет на высадку безбилетных детей из общественного транспорта депутаты Законодательного собрания одобрили в феврале 2020 года. Закон был дополнен новой нормой, не допускающей высадку детей в возрасте до 16 лет, если это подвергает опасности их жизнь и здоровье.

В июне были утверждены конкретные случаи, при которых высадка детей, следующих в транспорте без сопровождения взрослого, не допускается. В частности, такими случаями являются морозная погода (ниже 20 градусов), высадка вне остановок общественного транспорта, а также вне границ населенных пунктов и высадка с 22:00 до 06:00 часов.

Между тем, меры административного наказания для нарушителей до сих пор не были определены. Сейчас депутаты предлагают установить штраф на водителя или кондуктора в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

"Изменения в Кодекс позволят определить меру ответственности работников транспорта в сложных погодных условиях. Недопустимо, когда складывается ситуация, угрожающая жизни и здоровью детей. Сегодня в законе прописаны варианты, при которых высадка безбилетного ребенка в мороз не допускается. Но за это нет штрафов. Данная норма будет стимулировать водителей и кондукторов соблюдать норму закона", - сказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Законодательное собрание Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph