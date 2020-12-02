Глава города объяснил холод в нижегородском общественном транспорте Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава города Юрий Шалабаев объяснил холод в нижегородском общественном транспорте. В соцсети Instagram его спросили, почему в трамваях, троллейбусах и автобусах температура не поднимается выше +3…+4° и попросили повлиять на ситуацию.

Юрий Шалабаев ответил, что трамваи и троллейбусы не успевают прогреваться в такие морозы из-за частой посадки и высадки пассажиров.

"Электротранспорт работает в обычном режиме, за исключением нештатных ситуаций. Из-за морозов количество вагонов не уменьшилось", - добавил он.

Ранее сообщалось, что морозы в Нижнем Новгороде к концу недели сменятся на дождь и +3°.