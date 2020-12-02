Станцию снеготаяния в Нижегородском районе планируется построить к осени 2021 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Станцию снеготаяния в Нижегородском районе Нижнего Новгорода планируется построить к осени 2021 года. Об этом сообщил заместитель главы города Илья Штокман в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии 19 января.

Согласно договоренности с администрацией Нижнего Новгорода, "Нижегородский водоканал" до конца января выйдет с частной концессионной инициативой по строительству данной станции. В апреле компания начнет работы, которые планируется завершить за 6 месяцев.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода расторгла концессионное соглашение с дочерней компанией АО "Нижегородский водоканал" - ООО "Городские инженерные системы" (ООО "ГИС") на строительство станций снеготаяния в Приокском и Нижегородском районах в декабре 2020 года. Дело в том, что под местом, где планировалась станция в Приокском районе, проходит газопровод большого давления. Перенести его слишком затратно, поэтому, как посчитали специалисты администрации Нижнего Новгорода, строить не целесообразно. А концессионное соглашение было заключено сразу на две станции.

Илья Штокман пояснил, что горадминистрация выкупила подготовленную ранее проектно-сметную документацию, по которой и будет проводиться строительство станции в Нижегородском районе.

Также он сообщил, что в городе есть несколько мест, где есть подходящие для строительства станций снеготаяния коммуникации. Речь идет об ул. Коминтерна в Сормовском районе и ул. Малиновского в Советском районе. В дальнейшем, администрацией Нижнего Новгорода будет прорабатываться возможность строительства сооружений на этих участках.

Согласно прежнему договору концессии, станция снеготаяния в Нижегородском районе должна была быть размещена рядом с Нижегородской станцией аэрации. Предполагалось, что станция сможет перерабатывать не менее 450 тысяч кубических метров в год. Планировалось использовать технологию утилизации снега в бытовой канализации. Снег плавится естественным образом в сточных водах, так как их средняя температура составляет 15-18 градусов. После этого в камере снеготаяния осадки с помощью насосов перекачиваются в городские коллекторы и отправляются на очистку сточных вод на Нижегородскую станцию аэрации. Инвестиции в строительство двух станций оценивались в 160 млн рублей.