Нижегородская администрация расторгла концессию по станциям снеготаяния Общество

Фото: с сайта АО "Нижегородский водоканал"

Нижегородская администрация расторгла концессионное соглашение по строительству станций снеготаяния. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии 22 декабря 2020 года.

В октябре этого года сообщалось, что администрация планирует расторгнуть договор концессии с дочерней компанией АО "Нижегородский водоканал" - ООО "Городские инженерные системы" (ООО "ГИС") на строительство станции снеготаяния в Приокском районе.

Дело в том, что под местом, где планировалась станция, проходит газопровод большого давления. Перенести его слишком затратно, поэтому, как посчитали специалисты администрации Нижнего Новгорода, строить не целесообразно.

Теперь, когда концессионное соглашение на строительство станций снеготаяния в Приокском и Нижегородском районах (одно соглашение на две станции) расторгнуто, можно будет заключить новое – только на станцию снеготаяния в Нижегородском районе.

Добавим, что в постановлении также сообщается о необходимости выплаты ООО "ГИС" понесенных за это время затрат в размере 14,8 млн рублей. Деньга из городского бюджета должны перечислить до 31 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что строительство данных станций должно было завершится до ноября 2020 года. В частности, на тот момент планировалось организовать работу по перекладке газопровода, чтобы разместить объект.

Согласно договору концессии, станции снеготаяния должны были быть размещены в Приокском районе на улице Нижне-Валдайской и в Нижегородском районе рядом с Нижегородской станцией аэрации.

Инвестиции в строительство станций оценивались в 160 млн рублей.