Фестиваль немецкого кино пройдет в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фестиваль немецкого кино пройдет в Нижнем Новгороде 19 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Мероприятие организовано содружеством культурных инициатив "Рекорд" совместно с Нижегородским центром немецкой культуры при поддержке посольства Германии в Москве и Немецкого культурного центра им. Гете в Москве.

В рамках фестиваля нижегородцы смогут увидеть образцы национального кино Германии.

Показы будут проходить в пространстве "Кинофактура" (ул. Варварская, 32).

Программа:

19 января в 19:00 - кинолента "Поездка в Иерусалим" режиссера Люсии Киарла о безработном редакторе-фрилансере, ставшая лучшим фильмом фестиваля Achtung Berlin ("Внимание, Берлин") в категории игрового кино (18+).

21 января в 19:00 - драма-комедия "Кто раньше умер, тот дольше мертв" режиссера Маркуса Розенмюллера о жизни 11-летнего мальчика, мечтающего стать рок-звездой. Фильм удостоился 8 национальных кинонаград, в том числе трех немецких "Оскаров" 2007 года (German Film Awards) за лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшую музыку (18+).

26 января в 19:00 - байопик "Стефан Цвейг" режиссера Марии Шрадер о жизни великого писателя в предчувствии Второй мировой войны (18+).

27 января в 19:00 - документальный фильм "Parchim International" режиссера Штефана Эберляйна о китайской экономической экспансии в Германии (18+).

28 января в 19:00 -драма "В лабиринте молчания" режиссера Джулио Риччиарелли, посвященная освенцимским процессам, проходившим во Франкфурте-на-Майне в 60-е годы (18+).

Показы фильмов пройдут на языке оригинала с субтитрами.