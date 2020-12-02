Перевод "Стрижей" и "Ласточек" с Курского вокзала в Черкизово перенесли на май Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Перевод "Стрижей" и "Ласточек" с Курского вокзала в Черкизово перенесли на май. Об этом сказал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов в ходе пресс-конференции 19 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что расписание движения курсирующих между Нижним Новгородом и Москвой высокоскоростных поездов "Стриж" и "Ласточка" может измениться. Планировалось, что с 15 марта поезда будут прибывать не на Курский вокзал, а в Черкизово. Эти же меры относились и к отправлению транспорта из Москвы. Речь шла о пяти парах поездов "Стриж", курсирующих по маршруту Москва – Нижний Новгород, транзитный "Стриж" № 713/714 Санкт-Петербург – Самара, а также ряде поездов "Ласточка", курсирующих по маршрутам Москва – Нижний Новгород и Москва – Иваново.

Нижегородские власти вели переговоры о сохранении остановки поездов в Москве на Курском вокзале.

Сегодня стало известно, что новый вокзальный комплекс Восточный (терминал Черкизово) примет первых пассажиров не раньше, чем с 29 мая 2021 года и будет приурочен к вводу летнего графика.

При этом, Курский вокзал продолжит обслуживать по 2 пары скоростных поездов "Ласточка" в сообщении с городами Иваново и Нижний Новгород.



"ОАО "РЖД" внимательно отнеслось к тем предложениям, которые поступили от пассажиров и администраций Нижегородской и Ивановской областей. После обсуждений со всеми заинтересованными сторонами в интересах пассажиров и с учетом позиции губернаторов мы приняли решение отложить перевод части поездов с Курского вокзала на терминал Черкизово на конец мая", – пояснил Дмитрий Пегов.



В целом реорганизация движения поездов в Центральном транспортном узле связана с масштабными работами по строительству дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская для увеличения объемов движения электропоездов. Для организации строительства холдинг "РЖД" переносит ряд поездов на новый терминал Черкизово вокзального комплекса Восточный.



В настоящее время в терминале Черкизово завершается строительство двух пассажирских платформ для приема поездов дальнего следования, в том числе "Стрижей" и "Ласточек". Для их пропуска будет задействован третий главный путь МЦК (Московское центральное кольцо).