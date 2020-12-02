Бешенство собаки обнаружено в Кстовском районе. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий 20 января 2021 года.
Поводом для работы комиссии послужил положительный результат лабораторного исследования, полученного от собаки на территории пустыря недалеко от дома № 4 в деревне Ржавка Кстовского района.
В деревне введен карантин. Запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.
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