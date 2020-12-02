Почти 28 тысяч малышей родились в Нижегородской области в 2020 году Общество

Фото: из соцсети ok.ru/novostivladimir

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

27 849 малышей родились в Нижегородской области в 2020 году. Об этом сегодня, 15 января, рассказала руководитель главного управления ЗАГС региона Ольга Краснова.

Мальчиков в прошлом году родилось немного больше: 14 376 мальчиков и 13 473 девочек.

Для сравнения, в 2019 году родились 29 229 детей (15 017 мальчиков и 14 212 девочек), что на 9% меньше, чем в 2018 году.

В целом, нижегородки стали чаще рожать после 30 лет.

В 2 раза увеличилось количество двойняшек – 679 (379 - в 2019 году) и в 3 раза - тройняшек – 15 (5 - в 2019 году).

Три мальчика и четыре девочки родились в регионе в эту новогоднюю ночь 2021 года.

Напомним, самыми популярными мужскими именами в 2020 году были - Артём, Александр, Михаил, Максим и Иван. Из девочек в Нижнем Новгороде больше всего в прошлом году родилось Софий. Следующими по популярности именами стали: Виктория, Анастасия, Мария и Анна.

В перечень редких имен вошли такие, как Космос и Багиня, Золушка и Кай.

Другие необычные имена мальчиков: Добрыня, Феликс, Оскар, Винченцо, Франсуа, Ричерд, Соломон, Рафаэль, Гектор, Сулейман, Феникс, Гедеон, Радогор, Савватий, Весемир, Капитон, Вильгельм, Ной, Гаспар, Пантелеймон, Арарат, Остап, Бахтияр, Радислав, Марсэль, Елизар, Нестор, Алмаз, Моисей.

Другие необычные имена девочек: Вирсавия, Аурелия, Феодосия, Ассоль, Муслима, Дея, Изольда, Марфа, Эсмеральда, Царина, Дания, Юнна, Святослава, Матрёна, Матрона, Павлина, Аделаида, Владлена, Александрия, Лукерия, Роксалана, Клементина, Сапфира, Белослава, Февронья, Златислава, Наталинка, Мелисандра, Миралиса, Лидья.