Осужденные нижегородки представили яркие шедевры живописи Общество

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Осужденные нижегородки представили яркие шедевры мировой и отечественной живописи. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.

Участницы конкурса занимаются реконструкцией картин, представляя себя героинями известных живописных полотен. Впервые конкурс "Изоизоляция" прошел в апреле прошлого года.

В этом году перед участницами стояла чуть более сложная задача - не повторяться. Им пришлось погрузиться в мир живописи и выбирать не столь известные полотна.

В импровизированной художественной галерее были представлены: "Паркетчики" Г. Кайботта, "Читающая девушка" Ж-О. Фрагонара, "Селедочница" В. Маковского, "На балу" Б. Моризо, "Девушка с горшком роз» В. Тропинина и другие картины.

Женщины прониклись атмосферой картин, и с помощью костюмов и грима, уделяя внимание деталям, вживались в образы. Перевоплощение, работа над костюмом и декорациями также несут образовательную функцию и знакомят осужденных с искусством, отметили в ГУФСИН.

Подробнее о работах можно узнать здесь.