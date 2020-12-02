Фото:
Сход нижегородского трамвая с рельсов мог произойти из-за попадания постороннего предмета. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".
На предприятии начато служебное расследование.
Движение трамваев было восстановлено около 12 часов.
Ранее сообщалось, что трамвай сошел с рельсов из-за технической неисправности, после чего врезался в столб. По предварительным данным во время движения оторвалась колесная пара.
ЧП случилось, сегодня, 20 января, около 9 утра на остановке машзавода, около станции метро "Буревестник" на Сормовском шоссе.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+