Сход нижегородского трамвая с рельсов мог произойти из-за попадания постороннего предмета Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, "Типичный Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Сход нижегородского трамвая с рельсов мог произойти из-за попадания постороннего предмета. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

На предприятии начато служебное расследование.

Движение трамваев было восстановлено около 12 часов.

Ранее сообщалось, что трамвай сошел с рельсов из-за технической неисправности, после чего врезался в столб. По предварительным данным во время движения оторвалась колесная пара.

ЧП случилось, сегодня, 20 января, около 9 утра на остановке машзавода, около станции метро "Буревестник" на Сормовском шоссе.