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Общество

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 21 января

21 января 2021 12:21  [32] Общество
Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 21 января

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 21 января

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 493 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 21 января. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 488 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции 21 января составляет 1.00 (вчера - 1.01).

По данным на 21 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 79 670 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 760 (вчера - 5 768).

В настоящее время около 4,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 4,3 тысячи человек лечится в больницах.

При этом уже 71 938 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписаны еще 483 человека, а 18 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 1 972.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 087 485 человек, в том числе за последние сутки протестировано 6 630 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 275,3 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что сейчас в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Сейчас любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а в ближайшее время - через Госуслуги.

Как сообщал 19 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регион уже поступило почти 15 тысяч доз вакцин от COVID-19. До конца февраля ожидается прибытие еще 151 тысячи доз. По мере выборки запасы вакцины будут пополняться. Сделать прививку смогут все желающие.

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Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
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