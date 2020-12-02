Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 20 января Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 488 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 20 января. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера был зарегистрирован 471 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции 20 января составляет 1.01 (вчера – 1.03).

По данным на 20 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 79 177 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 768.

В настоящее время около 4,5 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 4,4 тысячи человек лечится в больницах.

При этом уже 71 455 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписаны еще 494 человека, а 16 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 1 954.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 080 855 человек, в том числе за последние сутки протестировано 8 086 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 296,4 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что в 2020 году в Нижегородской области коронавирусной инфекцией заразились более 69,8 тысяч жителей.

Губернатор региона Глеб Никитин в конце декабря прошлого года рассказал о стабилизации обстановки с заболеваемостью COVID-19.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".