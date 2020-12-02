Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
20 января 2021 13:43  [4] Банк "Открытие" внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничества
20 января 2021 13:09  [65] Осужденные нижегородки представили яркие шедевры живописи
20 января 2021 12:58  [91] Эпидпорог по ОРВИ среди нижегородцев превышен на 18%
20 января 2021 12:41  [73] Депутаты ЗС НО предложили ужесточить закон из-за свалок строительного мусора
20 января 2021 12:28  [300] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 20 января
20 января 2021 12:26  [184] Родители в Нижегородской области за 2020 год отказались от 38 новорожденных
20 января 2021 12:05  [126] Новый маршрут "Валдая" разрабатывают в Нижегородской области
20 января 2021 11:59  [104] Вторую партию московских б/у троллейбусов доставят в Нижний Новгород к маю
20 января 2021 11:14  [99] Масштабная модернизация запланирована в Чкаловской ЦРБ
20 января 2021 10:50  [109] ЛУКОЙЛ помог отремонтировать детсад в Кстове
Общество

Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 20 января

20 января 2021 12:28  [300] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 488 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 20 января. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера был зарегистрирован 471 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции 20 января составляет 1.01 (вчера – 1.03).

По данным на 20 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 79 177 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 768.

В настоящее время около 4,5 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 4,4 тысячи человек лечится в больницах.

При этом уже 71 455 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписаны еще 494 человека, а 16 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 1 954.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 080 855 человек, в том числе за последние сутки протестировано 8 086 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 296,4 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что в 2020 году в Нижегородской области коронавирусной инфекцией заразились более 69,8 тысяч жителей.

Губернатор региона Глеб Никитин в конце декабря прошлого года рассказал о стабилизации обстановки с заболеваемостью COVID-19.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph