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Бизнес

Цену на яйца хотят "заморозить" в Нижегородской области

22 января 2021 13:26  [104] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Цену на самую востребованную категорию яиц планируется "заморозить" в Нижегородской области. Об этом заявил заместитель губернатора региона Андрей Саносян по итогам рабочего совещания с компаниями - производителями яиц.

"Яйца, в особенности категории С1, – это крайне востребованный у нижегородцев товар, и мы обеспокоены ростом цен, который фиксируется на него в регионе в последнее время. Стоимость яиц различных производителей в разных сетевых магазинах часто очень сильно отличается", - рассказал Андрей Саносян.

Для того, чтобы остановить рост цен, планируется заключить соглашение с производителями яиц и торговыми сетями о том, чтобы зафиксировать максимальную цену на этот товар. В первую очередь соглашение коснется нижегородских производителей.

Пока неизвестно, какой именно будет новая установленная соглашением стоимость.

"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина мы держим руку на пульсе в отношении процессов, которые происходят между производителями, поставщиками и компаниями, реализующими продукты питания", - подчеркнул Андрей Саносян.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин особо отмечал роль нижегородского УФАС – главной инстанции, контролирующей цены на социально значимые продукты.

Ранее сообщалось, что ситуация на продовольственных рынках Нижегородской области за 2020 год была более спокойная, чем в других регионах. При этом, больше всего был заметен рост цен на сахар, подсолнечное масло, овощи и яйца.

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Теги:
Продовольствие Производство Товары и услуги
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