Павловскую ЦРБ оштрафуют из-за COVID-нарушений Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Павловская ЦРБ будет оштрафована из-за нарушений трудовых прав водителей при перевозке пациентов, больных коронавирусом. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области 22 января 2021 года.

Ранее в инспекцию пожаловались работники больницы на отсутствие специальных выплат. В Павловской ЦРБ была проведена внеплановая проверка, которая подтвердила обоснованность жалобы.

В частности, нарушены трудовые права водителей скорой помощи.

Выплаты стимулирующего характера работникам Павловской ЦРБ за август-октябрь 2020 года задерживали. В ходе проверки выяснилось, что права нарушены у 15 медработников.



По результатам проверки ЦРБ выдано предписание, обязывающее устранить выявленные нарушения трудового законодательства в срок до 1 марта 2021 года. В отношении медицинского учреждения возбуждено административное делопроизводство, принимается решение о вынесении наказания. Исполнение предписания находится на контроле Госинспекции труда.

Кроме того, минздрав проверяет Павловскую ЦРБ, на работу которой жалуются еще и родственники скончавшейся пациентки.

Ранее сообщалось, что внеплановая проверка пройдет и в Шатковской ЦРБ из-за травмы фельдшера.