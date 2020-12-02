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Общество

Павловскую ЦРБ оштрафуют из-за COVID-нарушений

22 января 2021 14:29  [1] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Павловская ЦРБ будет оштрафована из-за нарушений трудовых прав водителей при перевозке пациентов, больных коронавирусом. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области 22 января 2021 года.

Ранее в инспекцию пожаловались работники больницы на отсутствие специальных выплат. В Павловской ЦРБ была проведена внеплановая проверка, которая подтвердила обоснованность жалобы.

В частности, нарушены трудовые права водителей скорой помощи.

Выплаты стимулирующего характера работникам Павловской ЦРБ за август-октябрь 2020 года задерживали. В ходе проверки выяснилось, что права нарушены у 15 медработников.


По результатам проверки ЦРБ выдано предписание, обязывающее устранить выявленные нарушения трудового законодательства в срок до 1 марта 2021 года. В отношении медицинского учреждения возбуждено административное делопроизводство, принимается решение о вынесении наказания. Исполнение предписания находится на контроле Госинспекции труда.

Кроме того, минздрав проверяет Павловскую ЦРБ, на работу которой жалуются еще и родственники скончавшейся пациентки.

Ранее сообщалось, что внеплановая проверка пройдет и в Шатковской ЦРБ из-за травмы фельдшера.

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Теги:
Госинспекция труда Здравоохранение Павлово
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