Более 72,8 тысячи нижегородцев переболели коронавирусом Общество

Фото с сайта стопкоронавирус.рф НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев Более 72,8 тысячи нижегородцев переболели коронавирусом. За минувшие сутки в Нижегородской области выявили 487 случаев COVID-19. По сведениям Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, умерли 15 человек. Выписаны в связи с выздоровлением 478 человек. Таким образом, в Нижегородской области по данным на 23 января общее число выздоровевших составляет 72898. Согласно предоставленной информации, в РФ за сутки зафиксировано 20921 случаев коронавирусной инфекции. На 23 января в РФ в общей сложности зафиксировано 3698273 случаев коронавирусной инфекции. От недуга излечились 3109315 человек. 68971 случаев завершились смертью инфицированных. Напомним, что в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Сейчас любой желающий может записаться на Более 72,8 тысячи нижегородцев переболели коронавирусом. За минувшие сутки в Нижегородской области выявили 487 случаев COVID-19. По сведениям Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, умерли 15 человек. Выписаны в связи с выздоровлением 478 человек. Таким образом, в Нижегородской области по данным на 23 января общее число выздоровевших составляет 72898. Согласно предоставленной информации, в РФ за сутки зафиксировано 20921 случаев коронавирусной инфекции. На 23 января в РФ в общей сложности зафиксировано 3698273 случаев коронавирусной инфекции. От недуга излечились 3109315 человек. 68971 случаев завершились смертью инфицированных. Напомним, что в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Сейчас любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а в ближайшее время - через Госуслуги . Как сообщал 19 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регион уже поступило почти 15 тысяч доз вакцин от COVID-19. До конца февраля ожидается прибытие еще 151 тысячи доз. По мере выборки запасы вакцины будут пополняться. Сделать прививку смогут все желающие.

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