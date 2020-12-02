"Валдаи" планируют пустить до Дзержинска, Васильсурска и аэропорта "Стригино" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Валдаи" планируют пустить до Дзержинска, Васильсурска и аэропорта "Стригино". Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"У нас большие планы по развитию пассажирских речных перевозок в регионе. В год 800-летия Нижнего Новгорода мы рассчитываем ввести в эксплуатацию пять скоростных пассажирских судов "Валдай 45Р" и расширить сеть маршрутов до аэропорта "Стригино" и Чкаловска. Рассматриваем рейсы до Дзержинска, до Шуховской башни, которая после реконструкции стала новой точкой притяжения туристов. Также планируем ввести маршрут до Васильсурска", – отметил Глеб Никитин.

На данный момент между Нижним Новгородом и Васильсурском нет железнодорожного и прямого автобусного сообщения. Есть только паром.

"С запуском "Валдая 45Р" это направление станет перспективным для организации туров выходного дня. Васильсурск входит в перечень исторических городов России. В поселке и его окрестностях много природных достопримечательностей, благодаря которым эти места называют "Волжской Швейцарией", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поручил также организовать рейсы из Нижнего Новгорода в Чкаловск через Городец. Время пути в одну сторону составит около 2 часов с учетом прохождения шлюзов. Планируется, что судно начнет курсировать в 2021 году с открытием навигации.

В прошлом году "Валдай 45Р" курсировал по двум маршрутам: до Городца и Макарьева. Всего за навигацию 2020 года было перевезено более 2,2 тысячи пассажиров. Глеб Никитин напомнил, что перевозка осуществлялась с учетом ограниченной наполняемости судна – до 30 человек.

Кроме того, были планы по организации маршрутов в Павлово.

Напомним также, что второе скоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Метеор 120Р" начали строить в Нижегородской области в декабре прошлого года.