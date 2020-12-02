Озвучены новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 25 января Общество

Фото: с сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 488 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 25 января. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 489 новых случаев COVID-19. В настоящее время в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 81 625 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 686 (вчера - 5 705).

Сейчас около 4,5 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 4 тысячи человек лечится в больницах. При этом на 25 января 73 905 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы.

За последние сутки из больниц выписан 491 человек, а 16 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 034.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 117 953 человека, в том числе за последние сутки протестированы 5 783 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 251 тест на 100 тысяч населения.

Напомним, что в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Сейчас любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а также через Госуслуги.

Как сообщал 19 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регион поступило почти 15 тысяч доз вакцин от COVID-19. До конца февраля ожидается прибытие еще 151 тысячи доз. По мере выборки запасы вакцины будут пополняться.